كم مدة الأمطار الصيفية؟.. “خالد الزعاق” يوضح

حدد “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، مدة الأمطار الصيفية والتي تبدأ بوصول الشمس إلى خط الاستواء في مدة الاعتدال الربيعي.

وقال الزعاق، خلال تقديمه فقرة تقويم عبر قناة العربية، إن الأمطار الصيفية تبدأ من 20 مارس وتستمر لمدة شهرين وتكون سريعة التخلق وغزيرة المطر وتسبق بعصف ريح ويكون بعضها مشوبا بحبات برد.

وأوضح، أن الأمطار التي تسقط خلال الأيام الحالية تسمى المراويح؛ لأنها تذهب في آخر اليوم إلى مكان آخر ولذلك تسمى السرايات لدى أهل الخليج لأنها تسري من مكان إلى آخر.