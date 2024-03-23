كنت خائف جداً وما نمت لمدة يومين.. الشيخ جميل الحجيلان يروي قصة تكليفه بتولي الترجمة للقاء الملك عبدالعزيز مع وزير خارجية إسبانيا

روى الشيخ جميل الحجيلان، أول وزير إعلام في المملكة قصة تكليفه بتولي الترجمة للقاء الملك عبدالعزيز مع وزير خارجية إسبانيا.

وذكر في تصريحات لبرنامج الليوان، أن وزير خارجية إسبانيا كان في زيارة إلى الشرق الأوسط لزيارة الملك فيصل والملك عبد العزيز.

وبين أنه لما طلب منه السفر إلى الرياض للعمل كمترجم للملك عبد العزيز لم يصدق للوهلة الأولى، حيث يروي أنه صدم من القرار وكان يعتريه الخوف والقلق.

وأوضح أنه لم ينم لمدة يومين أوثلاثة من القلق الذي في نفسه من مقابلة الملك عبدالعزيز.

وأشار إلى أنه لما ذهب للترجمة بسن الملك عبدالعزيز وبين وزير الخارجية الإسباني، أعجب به الملك عبدالعزيز.

وأردف أنه لم يكن يصدق أنه في يوم الأيام سيقابل الملك عبدالعزيز.