“كوارا روبوتكس” تطلق صالة عرض حديثة لمنتجاتها في المملكة العربية السعودية

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افتتحت شركة “كوارا القابضة”، حاضنة التكنولوجيا الناشئة ومركز الابتكار الرائد، أول صالة عرض لشركتها التابعة “كوارا روبوتكس” في المملكة العربية السعودية. وتضم صالة العرض الحديثة مجموعة كاملة من الروبوتات المخصصة للعديد من الاستخدامات اليومية، ويتولى عدد من خبراء مبيعات الشركة مساعدة العملاء على فهم كيفية الاستفادة من هذه المنتجات.

وبينما تمضي المملكة قدماً في مسار التحول الرقمي، تقدم الروبوتات حلولاً فعالة على المستويين الشخصي والمهني لدعم الانتقال إلى مجتمع ذكي قائم على التكنولوجيا. وتسعى “كوارا روبوتكس” من خلال صالة العرض الجديدة إلى نشر ثقافة استخدام الروبوتات، وذلك عبر توفير مساحة مبتكرة تتيح للمستهلكين التعرف على استخدامات الروبوتات في منازلهم أو أعمالهم.

تركز “كوارا روبوتكس” على الأتمتة الروبوتية عالية التطور وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمهد الطريق لازدهار قطاع التكنولوجيا في المملكة. واستخدمت الشركة في تطوير وبرمجة روبوتاتها أحدث تقنيات تعلم الآلة والتعرف على الأصوات لضمان التشغيل الذاتي بنسبة 100٪. ويساعد دمج روبوتات “كوارا” في الحياة اليومية على خفض التكاليف، وتوفير الوقت، وتحسين الكفاءة، وتقديم تجربة سلسة بدون تلامس، وتعزيز رضا العملاء، والحد من انتشار الأمراض المعدية، والارتقاء بسوية المهارات البشرية.

وتعليقاً على افتتاح صالة العرض، قال زياد الشعار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “كوارا القابضة”: “نطور روبوتات يمكن استخدامها بسهولة في الحياة اليومية لأغراض عدة مثل التعليم والأمن والتدبير المنزلي وما إلى ذلك. ونسعى من خلال صالة العرض الجديدة إلى تشجيع المستهلكين على زيارتنا، واكتساب فهم أفضل حول كيفية استخدام منتجاتنا لزيادة الإنتاجية في حياتهم اليومية. ونعرض كذلك روبوتات متطورة مصممة خصيصاً للشركات من أجل تعزيز مستويات الكفاءة والتنظيم عبر جميع مجالات الأعمال”.

وأضاف الشعار: “نسعى إلى دعم جهود المملكة لتطوير مجتمع ذكي عبر ابتكار منتجات سهلة الوصول والاستخدام. ونحرص على تحييد أي أفكار سلبية حول الروبوتات، وخلق ثقافة تقدمية للتكيف مع الحلول التكنولوجية التي تدعم تقدمنا في المستقبل”.

يشار إلى أن “كوارا روبوتكس” أنتجت العديد من الروبوتات التي يمكنها تنفيذ خدمات وظيفية متنوعة. ويشمل ذلك روبوتات خدمة الطاولات في المقاهي والمطاعم، وروبوتات الاستقبال والترحيب، وروبوتات توصيل الطلبات، والروبوتات الأمنية لجميع أنواع الشركات، بالإضافة إلى روبوتات التنظيف في المستشفيات. وطورت الشركة أيضاً حيوانات أليفة روبوتية عالية الذكاء للمنازل، وروبوتات تعليمية لمساعدة الأطفال على التعلم وتنمية معارفهم.

تقع صالة عرض “كوارا روبوتكس” على طريق الملك عبدالعزيز في حي الوزارات بالرياض. ويمكن زيارة صالة العرض أو تصفح الموقع الإلكتروني www.quarobotics.com لمعرفة المزيد عن روبوتات الشركة وسبل استخدامها لدعم الأعمال والاحتياجات الشخصية.