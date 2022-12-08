كواليس جديدة لأول مرة.. جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء عقوبة أم قرار فني

قرر فرناندو سانتوس إبعاد كريستيانو رونالدو عن مقاعد البدلاء في مباراة دور الـ16 يوم الثلاثاء، وبدأ المدرب البرتغالي غونكالو راموس في خط الهجوم إلى جانب برونو فرنانديز وجواو فيليكس، بدلا من الدون.

ويأتي قراره عقب رد فعل رونالدو بعد استبداله في الدقيقة 65 من آخر مباراة لفريقه في دور المجموعات أمام كوريا الجنوبية.

قرار رياضي أم عقوبة؟

كان مهاجم مانشستر يونايتد السابق محبطًا بشكل واضح بعد أن تم استبداله ، حيث عبر سانتــوس عن عدم ارتياحه تجاه موقف رونالدو، وقال سانتوس: “دعونا نقسم هذه الإجابة إلى قسمين، مباشرة بعد المباراة التي تحدثت فيها في المقابلة السريعة ثم نذهب إلى المؤتمر الصحفي”.

وأضاف: “هناك قلت شيئًا سأكرره هنا، لم أسمع شيئًا، كنت بعيدًا جدًا ورأيته يتجادل فقط مع لاعب كوري جنوبي، ولا شيء آخر، هل شاهدت اللقطات بالفعل؟ نعم، لم تعجبني، من هناك، إنها أشياء تقوم بفرزها داخليًا، وقد تم ترتيبها بهذه الطريقة، والآن نفكر في المباراة غدًا”.

انتقاد نيفل لـ “رونالدو”

استخدم أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل علاقة إريك تن هاج المضطربة مع رونالدو في الشياطين الحمر كمثال للإشارة إلى أن النجم البرتغالي يجب أن يعمل على موقفه، وقال: “عندما حدث ذلك في يونايتد، قيل إن إريك تن هاج كان يحاول ختم سلطته”.

وأضاف: ” لكن مدرب البرتغال كانت تربطه به علاقة لا تصدق منذ عدة سنوات، وهناك الكثير من مشجعي كريستيانو رونالدو الذين ليسوا على استعداد لإخباره بالحقيقة وأعتقد أنه بحاجة إلى الاستماع إلى الحقيقة وأصبح الأمر بمثابة نهاية قذرة”.

وأكمل: “لن أتفاجأ إذا جاء الليلة وسجل هدف الفوز، لكن الفظاظة، الدوس، العبوس، إرثه طويل الأمد محمي، إنه أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق ، لكن على المدى القصير يجب أن يقدم أداءً أفضل كثيرًا لأن مدرب يوفنتوس مخطئ؟”.

وأشار: “هل مانشستر يونايتد مخطئ والآن مدرب البرتغال مخطئ؟”.