كوريا الجنوبية تتعادل مع تايلاند بتصفيات كأس العالم بعد الانفصال عن كلينسمان

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تعادلت كوريا الجنوبية 1-1 مع تايلاند في سول في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الخميس في أولى مبارياتها بعد إقالة المدرب يورجن كلينسمان عقب مشوار مخيب للآمال في كأس آسيا الماضية.

ومنح سون هيونج-مين التقدم لصاحب الأرض قبل ثلاث دقائق من الاستراحة حين أطلق تسديدة من على بعد ثماني ياردات، لكن سوبانات مويانتا أدرك التعادل لتايلاند من مسافة قريبة في الدقيقة 61.

وحرمت النتيجة هوانج سون-هونج المدرب المؤقت من الفوز في مباراته الأولي مع الفريق رغم أن كوريا الجنوبية ما زالت تتصدر المجموعة الثالثة مع نهاية الدور الأول متقدمة بفارق ثلاث نقاط عن تايلاند بعد تعادل الصين 2-2 مع سنغافورة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات التسع إلى المرحلة التالية من التصفيات، حيث سيتم تحديد الفرق الثمانية المتأهلة من آسيا لكأس العالم المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل وو لي هدفين للصين في أول ظهور للمدرب الجديد برانكو إيفانكوفيتش، لكن سنغافورة ردت بهدفين عن طريق فارس رملي وجاكوب ماهلر لتحصل على أول نقطة لها في المجموعة.

وسجل آو تاناكا هدفا بعد 81 ثانية لتفوز اليابان 1-صفر على كوريا الشمالية ليستمر فريق المدرب هاجيمي مورياسو في صدارة المجموعة الثانية بعدما حقق فوزه الثالث تواليا.

وتتقدم اليابان بخمس نقاط على سوريا التي تعادلت 1-1 في ميانمار.

وحققت قرغيزستان الفوز 2-صفر على تايوان في المجموعة الرابعة رغم إنها خاضت 66 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد سعيد داتسيف لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بينما فازت إندونيسيا 1-صفر على فيتنام في جاكرتا ضمن المجموعة السادسة.

ووضع إلدور شومورودوف أوزبكستان في المقدمة خلال الفوز 2-صفر على مضيفتها هونج كونج في المجموعة الخامسة، حيث تقدم فريق المدرب سريتشكو كاتانيتس بثلاث نقاط على إيران التي ستواجه تركمانستان في وقت لاحق اليوم.

وسجل موسى التعمري هدفين في فوز سهل للأردن، الذي بلغ نهائي كأس آسيا، 3-صفر على باكستان ليرفع الفريق الزائر رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات، قبل أن تلعب السعودية متصدرة المجموعة السابعة مع طاجيكستان اليوم.

وفازت أستراليا 2-صفر على لبنان لتواصل بدايتها المثالية في المجموعة التاسعة.