كوريا الجنوبية وأوزباكستان تسيطران على ذهب السيدات والرجال في بطولة العالم لرفع الأثقال

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توج سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني الفائزات بوزن فوق 87 كجم, التي جرت منافساتها اليوم ضمن بطولة العالم لرفع الأثقال التي تختتم غداً في صالة وزارة الرياضة بالرياض.

وانتزعت الكورية الجنوبية “هي جيونق بارك” الميداليات الذهبية الثلاث للمسابقة، برفعها 124 كجم في الخطف، و 165 كجم في النتر، ومجموع 289 كجم, ونالت الأمريكية “آني لابين” فضيتي النتر برفعها 160 كجم، والمجموع بـ277 كجم, بينما أحرزت الكورية الجنوبية “يونجي سون” فضية الخطف، برفعها 122 كجم, فيما ذهبت البرونزيات الثلاث، للإكوادورية “كابيزاس ايوفي”، برفعها 121 كجم في الخطف، و 155 كجم في النتر، و 276 كجم في المجموع.

أما في منافسات الرجال, خطف الرباع الأوزبكي “أكبر دجرويف” ثلاث ميداليات متنوعة في منافسات وزن 109 كجم بنيله ذهبية الخطف برفعه 189 كجم، وفضية النتر بـ226 كجم وذهبية المجموع بـ415 كجم, وحل البلغاري “ديمتروف هريستو” بالمركز الثاني في الخطف برفعه 181 كجم، في حين حل الأذربيجاني “داداش شابايلي” ثالثاً برفعه 180 كجم, أما في النتر، حل الأوزبكي “رسلان نور الدين” بالمركز الأول برفعه 227 كجم، والأذربيجاني “داداش” ثالثاً برفعه 223 كجم, وفي المجموع، حل الأوزبكي “رسلان” ثانياً بـ407 كجم، والأذربيجاني “داداش” ثالثاً بـ403 كجم.

وفي نهاية المنافسات، قام معالي وزير الشباب والرياضة العراقي السيد أحمد المبرقع، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص بتتويج الفائزين بالميداليات المتنوعة.

وتختتم غداً الأحد منافسات البطولة، بمواجهات (الرجال) في وزن +109 كجم، حيث سيخوض حسن آل راضي لاعب المنتخب السعودي عند الساعة 9.00 صباحاً منافسات فئة D التي يشارك فيها 13 ربّاعاً، تليها عند الساعة 11.30 صباحاً مواجهات فئة C بمشاركة 12 رباعاً ، وتقام منافسات فئة B عند الساعة 2.00 ظهراً، بمشاركة 10 رباعين، فيما تبدأ منافسات فئة A عند الساعة 4.30 عصراً بمشاركة 8 رباعين.