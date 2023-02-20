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كوريا الشمالية تُطلق صاروخين باليستيين

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 20 فبراير 2023 - 4:19 صباحًا

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، إطلاق كوريا الشمالية اليوم (الإثنين) صاروخين باليستيين، وذلك غداة تدريبات مشتركة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأوضح جيش كوريا الجنوبية، أن الصاروخين الباليستيين تم إطلاقهما من سوكتشون في مقاطعة جنوب بيونغان باتجاه البحر الشرقي والذي يسمى أيضاً بحر اليابان.

ونوهت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى أن استخدام المحيط الهادي كميدان رماية يعتمد على الولايات المتحدة، كما أن بلادها تدرس بعناية تأثير زيادة الوجود الاستراتيجي الأمريكي بالمنطقة.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 20 فبراير 2023 - 4:19 صباحًا
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