“كوكايين” في “البيت الأبيض”

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أعلنت السلطات الأمريكية العثور على مسحوق أبيض تبيّن أنه مادة الكوكايين داخل البيت الأبيض، ما دفع وكالة الخدمة السرية إلى إغلاق جزء من المجمع الرئاسي مؤقتاً.

وأوضحت الوكالة، وفقاً لصحيفة “washingtonpost” الأمريكية أن المادة عُثر عليها في الجناح الغربي من المبنى الرئاسي، ويضم العديد من المكاتب والقاعات وغرف الاجتماعات، وعلى رأسها المقر التنفيذي للرئيس جو بايدن والمكتب البيضاوي.

وفتحت السلطات ومنها إدارة الإطفاء بالعاصمة التي عثر رجالها على المادة تحقيقاً في الواقعة؛ للوقوف على سبب وطريقة دخول مثل هذه المواد المخدرة في معقل الإدارة الأمريكية بواشنطن.