كيف تنسحب من ورطة صداع «الكافيين» في رمضان ؟!

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باتت تفصلنا أيام قليلة عن حلول رمضان المبارك، ومع اقترابه، يتساءل كثيرون عن كيفية الإقلاع عن الكافيين لتجنب الشعور بنوبات الصداع القاسية.

ويقدم موقع «كليفلاند كلينك»، بعض النصائح والتوجيهات للإقلاع عن الكافيين التي قد تفيد الصائم في رمضان.

ويقول التقرير، إن الكافيين موجود في القهوة والشاي والصودا ومشروبات الطاقة، وهناك شيء واحد مهم مشترك، وهو أنه يمكن أن يكون من الصعب للغاية الإقلاع عن الكافيين الموجود فيها.

ويشير إلى أن غالبية من يشربون القهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين يفضلونها صباحاً بعد الاستيقاظ، وللإقلاع عنها فمن المهم تقليص الكمية.

ويوضح التقرير، أن المفتاح هو تقليل كمية الكافيين في نظامك الغذائي ببطء وعدم التوقف فجأة عن تناوله، لما قد تواجهه من أعراض الانسحاب مثل الصداع والغثيان والتعب وآلام العضلات والتهيج وصعوبة التركيز.

وقد تميل إلى العودة إلى شرب القهوة أو الصودا، أو قد تفكر في تناول دواء للصداع يحتوي على مادة الكافيين لتخفيف الأعراض. وإذا قمت بذلك، فستبدأ دورة التبعية من جديد. ويعد تجنب أعراض الانسحاب أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لاستمرار الناس في عادة تناول الكافيين.

إذا كنت تحاول الإقلاع عن عادة تناول الكافيين وترغب في تجنب هذا الصداع المخيف، فإليك ما يمكنك البدء فيه من خلال:

-شرب الماء طيلة الشهر بكثافة

-تحديد وقت القهوة بدقة يومياً

-الاعتماد على القهوة قليلة الكافيين

-تجربة الشاي الأخضر أو الأبيض