كيف سيساعد الذكاء الاصطناعي على اختفاء “غوغل” و “أمازون”؟.. بيل غيتس يجيب (فيديو)

نشرت قناة العربية فيديوجراف حول إمكانية اختفاء “غوغل” و “أمازون”، بسبب تهديد الذكاء الاصطناعي.

وذكر أنه منذ إطلاق تطبيق “ChatGPT”، تغلغل الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، إلا أن تكنولوجياته لا زالت منفصلة عن محركات البحث، على الرغم من تصريح العديد من شركات التقنية بالبدء في تضمين محركات البحث الخاصة بها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة.

وأفاد بأن “بيل غيتس” المؤسس المشارك لـ “مايكروسوفت”، توقع أن التكنولوجيا الجديدة ستلغي الحاجة إلى محركات البحث تماما، من خلال تطوير مساعد رقمي شخصي.

وأضاف أن “بيل غيتس” توقع أن مساعد الذكاء الاصطناعي المستقبلي سيكون قادرا على توقع احتياجات الإنسان، مما يجعله مستعداً لتأدية المهام التي لا يملك المستخدم وقتا لها، مثل القراءة والعديد من الأعمال الأخرى.