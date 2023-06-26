كيف كان الحج في العصر الجاهلي؟.. باحث في التاريخ الإسلامي يوضح

قال الدكتور “عبدالرحمن الطليحي” الباحث في التاريخ الإسلامي، إن الحج كان قائما على مر العصور، حيث كانت تأتي القوافل من بلاد الشام وبلاد اليمن ونجد وغيرها من المناطق، لتؤدي الحج في مكة المكرمة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “بسلام آمنين”، أن العرب في الجاهلية كان يؤدون الحج ويطوفون حول الكعبة لكنهم كانوا يشركون في حجهم، ويشركون في التلبية.

وأكد أنهم كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة عراة ومجردين من جميع ملابسهم، معتقدين أن هذه الملابس أتت من الحرام، فكانوا يخلعونها من أجل التطهر والتقرب إلى الله، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونادى ألا يحج بالبيت عريان.

وأشار إلى أن العرب في الجاهلية كانو يجتمعون في سوق عكاظ قبل آدائهم فريضة الحج، حيث كان هذا السوق مركزا ثقافيا مهما، يلقى فيه الخطب وتقام فيه الأمسيات اللغوية والحضارية.