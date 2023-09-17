“كيم جونغ أون” يغادر روسيا على متن القطار المصفح

وأوردت وكالة “ريا نوفوستي” أن “حفل وداع زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أقيم في محطة أرتيوم-بريمورسكي-1 حيث كان القطار المصفّح لكيم جونغ أون”.

وأقيم حفل وداع للزعيم الكوري الشمالي في محطة بريمورسكي للسكك الحديدية حيث استقل كيم قطاره المدرع متوجها إلى كوريا الشمالية.

وأشارت الوكالة إلى أن القطار “اتجه نحو معبر خاسان الحدودي.. المسافة تناهز 250 كيلومترا”.

وقبل توجهه عائدا إلى بلاده، زار كيم جونغ أون، ضمن جولته التي أجراها في الشرق الأقصى الروسي، متحف بريمورسكي المائي “أكواريوم” في مدينة فلاديفوستوك.

وحضر الزعيم الكوري الشمالي عرضا للحيوانات البحرية، كما قام بجولة في المتحف برفقة حاكم إقليم بريمورسكي، أوليغ كوجيمياكو، والسفير الروسي في كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا.

وكان كيم جونغ أون وصل إلى إقليم بريمورسكي الروسي على متن قطاره المصفح في زيارة عمل إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وأجرى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، محادثات في مطار “فوستوتشني” الفضائي.