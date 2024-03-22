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لأجوائها الروحانية.. زائر مصري: حظيت بتجربة رائعة في المدينة المنورة وأتمنى البقاء فيها

22 مارس 2024 - 3:59 مساءً

أعرب زوار المسجد النبوي عن فرحتهم الغامرة إزاء تواجدهم داخل أروقة المدينة المنورة.

 

وقال زائر مصري، إنه يشعر بالسعادة لآدائه مناسك العمرة في بيت الله الحرام.

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وذكر أنه حظي بتجربة رائعة في المدينة المنورة، مضيفا أنه يتمنى المكوث فيها وعدم العودة إلى بلاده.

 

وتستمر جهود الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في بذل المساعي التي من شأنها تقديم خدمات أفضل للمعتمرين.

 

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22 مارس 2024 - 3:59 مساءً
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