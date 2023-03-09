لأول مرة.. انطلاق صاروخ أمريكي بتقنية ثلاثية الأبعاد

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يستعد صاروخ مصنوع بالكامل تقريباً من أجزاء ثلاثية الأبعاد لأول انطلاق له اليوم.

وتحاول شركة «ريلاتيفيتي سبيس»، ومقرها كاليفورنيا، إطلاق الصاروخ إلى مداره من كيب كانافيرال، وهو صاروخ صغير نسبياً، إذ يبلغ طوله 110 قدماً (33 متراً)، ولن يحمل أي شيء في هذه الرحلة التجريبية.

يشار إلى أن نحو 85 في المئة من الصاروخ، المسمى «تيران»، مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد في مصنع الشركة في لونغ بيتش، بكاليفورنيا، بما في ذلك المحركات.

وتهدف «ريلاتيفيتي سبيس» إلى زيادة هذه النسبة المئوية في إصداراتها المستقبلية.

كانت صواريخ فالكون من «سبيس إكس» تطير بأجزاء ثلاثية الأبعاد سنوات، ولكن ليس تقريباً إلى مدى صاروخ «ريلاتيفيتي سبيس» الجديد.

وقالت شركة «ريلاتيفيتي سبيس» إن صاروخها هو أكبر جسم مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد موجود ويحاول الطيران المداري.