لأول مرة في المملكة تجربة حية للفيلة الآسيوية بمنطقة آسيا الصغرى في جدة

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افتتح تقويم فعاليات جدة 2023 اليوم، تجربة جديدة ضمن المنطقة الترفيهية “آسيا الصغرى”؛ تجربة الفيلة الآسيوية، التي تُتيح للزوار والسياح في مدينة جدة الاستمتاع بأجواء الثقافة الآسيوية، ومشاهدة مجموعة من الفيلة الضخمة في تجربة حية للمرة الأولى في المملكة.

وتقدم المنطقة الجديدة للزوار على مدى 70 يومًا، خيارات ترفيهية متنوعة، والاستمتاع بمشاهدة الفيلة عن قرب والتفاعل معها، إلى جانب التعرف على مكونات وأساليب تغذيتها وإطعامها، وحضور جلسة تعريفية تفاعلية حول أدوات الاستحمام المخصصة للفيلة تتيح للزائر فرصة المشاركة في استحمام الفيل.

وتمنح الفيلة الآسيوية لزوار منطقة آسيا الصغرى نشاطات متعددة تشمل؛ التصوير الفوتوغرافي، وإطعام الفيلة، وتقنيات تنظيفها بمشاركة الزوار، إلى جانب متجر الهدايا التذكارية المتنوعة.

وتتضمن المنطقة متحفاً خاص بالفيلة الآسيوية، يقدم معلومات علمية ومعرفية عن هذه الفيلة، كذلك مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والتجارب الفنية ومنها ورشة العمل لفنون النحت والرسم، وجلسات صناعة الفخار، ومتجر يعرض العديد من المنتجات التي تخلد ذكرى زيارة المنطقة.

وتوفر منطقة آسيا الصغرى للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه بطابع الأجواء الآسيوية، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من التجارب الفريدة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة، وتتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة والتجارب الترفيهية في 12 منطقة ترفيهية تتضمنها ثماني دول أسيوية، وهي: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، والفلبين.

ويتيح تقويم فعاليات جدة 2023 حجز التذاكر لزيارة منطقة آسيا الصغرى الترفيهية عبر الرابط: https://saudievents.sa/events-details.html?id=1012.