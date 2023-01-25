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لأول مرة منذ 1000 عام.. القمر قريب جداً من الأرض

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير 2023 - 3:59 صباحًا
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المناطق_متابعات

شهد القمر في اليومين الماضيين دنواً غير مسبوق من الأرض لأول مرة منذ 1000عام، في حادثة نادرة، ووفقاً للبيان من المرجح أن تتكرر بعد 345 عاماً.

ويعتبر هذا الظهور الأكبر للقمر في السماء منذ 3 ديسمبر العام 1030، حيث كان على بعد 356568 كيلومتراً، أو 221561 ميلاً من الأرض. وبحسب معلومات مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، فإن القمر الأكبر القادم سيكون يوم 20 يناير العام 2368، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ومدار القمر عبر الأرض بعيد كل البعد عن شكل الدائرة الكاملة. وفي الواقع، إنه بيضاوي الشكل ويمثل دائرة ممتدة بالكاد. وبسبب شكلها، فإن المسافة بين القمر والأرض تتغير باستمرار على مدى شهر.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 25 يناير 2023 - 3:59 صباحًا
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