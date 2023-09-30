لاعبو الشباب: الهلال استغل الفرص

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اعتبر لاعبو الشباب أن فريقهم قدم مباراة كبيرة أمام الهلال رغم الخسارة 0-2 لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

وقال اللاعب حسين القحطاني في تصريحات عقب نهاية اللقاء إنهم قدموا مباراة كبيرة من الناحية الفنية وحاولوا تحقيق الفوز، ولكن في الشوط الثاني هبط أداء الفريق نتيجة ضغط الهلال.

وأضاف القحطاني أن الفريق يحتاج خلال الفترة المقبلة أن يترجم الضغط في الثلث الأخير من الملعب إلى الأهداف.

ومن جانبه قال اللاعب هتان باهبري: “قدمنا مباراة جميلة وأتيحت لنا العديد من الفرص ولم نستغلها على العكس من الهلال الذي استغل الفرص التي سنحت له”.

وأشار باهبري إلى أن الشباب في المباريات القادمة قدم مستوى متصاعدا وكان اللاعبون يتمنون أن يواصلوا هذا التفوق اليوم لكن لم يحالفهم الحظ في مباراة صعبة، مختتمًا بالقول إن الفريق قادر على العودة في المباريات القادمة.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما بقي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.