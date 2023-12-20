لافروف: روسيا تحاول نقل الصراع بين فلسطين وإسرائيل إلى الطرق الدبلوماسية

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل بذل الجهود لنقل الصراع بين فلسطين وإسرائيل إلى الحلبة السياسية والدبلوماسية.

وقال لافروف، في كلمة أمام الجلسة العامة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي: “بعد الهجمة الإرهابية التي وقعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي قمنا بإدانتها بشكل قاطع، تفاقم الوضع بشكل حاد في أقدم نقطة تعاني من الألم في هذا الجزء من العالم، في منطقة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية. وهذه المرة، العنف الذي نراه يتخذ كل يوم نطاقًا غير مسبوق وكارثيا حقا”.

وأشار لافروف إلى أن روسيا ترى أن مهمتها الأساسية هي وقف إراقة الدماء وتوفير الظروف اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لجميع المحتاجين.

وتابع أنه “لسوء الحظ، فإن محاولاتنا العديدة، جنباً إلى جنب مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، للتوصل إلى اعتماد قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف دائم لإطلاق النار، قوبلت بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة، التي تتخذ موقفا أحادي الجانب، وكعادتها تحاول الاستيلاء على أي عمليات وأي مبادرات”.

وأكد لافروف: “ومع ذلك، وبالتنسيق مع شركائنا، وخاصة العرب، فإننا نواصل بذل الجهود من أجل استقرار الوضع على المدى الطويل ونقل العمل على حل الصراع إلى الحلبة السياسية والدبلوماسية”.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2712، الذي يتضمن الدعوة إلى هدن إنسانية في قطاع غزة، داعياً إلى “ضرورة ضمان المراقبة الدولية لتنفيذ قرار المجلس، تحت رعاية الأمم المتحدة”.