“لايوجد حجز”… وادي الدواسر بحاجة إلى زيادة رحلات الطيران الأسبوعي

المناطق_فالح الدوسري

عادت مطالب سكان محافظتي وادي الدواسر و السليل؛ بضرورة زيادة رحلات الطيران من مطار وادي الدواسر إلى محافظة جدة- ومنطقة الرياض ، بسبب عدم توفر حجوزات خلال الأسبوع، حيث باتت عبارة ” لايوجد حجز” هي الرد الأبرز لكل من يريد السفر جوا.

وفي الوقت الحالي تسير رحلتان أسبوعيتان من مطار محافظة وادي الدواسر إلى محافظة جدة، كل خميس وسبت من كل أسبوع، وسط ارتفاع في أسعار التذاكر وعدم وجود حجوزات.

ويعتمد سكان وادي الدواسر والقادمين إليها الخطوط السعودية وسيلتهم الوحيدة للسفر والترحال عبر مطار وادي الدواسر الذي غالبا ما يشهد ازدحاما كبيرا في اعداد المسافرين .

لكن في الوقت الحالي أصبح العثور على رحلة من الأمور الصعبة، مما يتطلب من الجهات المسؤولة أهمية زيادة الرحلات وجدولتها في وسط وآخر الأسبوع للتخفيف على المسافرين.

من جهته؛ طالب المواطن خلف الدوسري ؛ من المسؤولين بالخطوط السعودية زيادة الرحلات من مطار المحافظة إلى مطار الرياض وكذلك جدة؛ حيث أن رحلة واحدة يومياً لا تكفي لسكان محافظتي وادي الدواسر والسليل الذين يقارب عددهم ٢٠٠ ألف نسمة.

من جانبه أشار المواطن مبارك الدوسري إلى أنهم يضطرون لتكبد عناء السفر والذهاب لأكثر من ١٢٠٠ كيلو ذهاباً وإياباً نظراً لعدم توفر العدد الكافي من الرحلات التي تخدمهم كأكبر محافظة من محافظات منطقة الرياض.

يذكر أن مطار وادي الدواسر يعد أحد المرافق الحيوية التي تخدم سكان محافظة وادي الدواسر والسليل إلى جانب المدن والقرى والهجر التابعة للمحافظتين؛ و لا يزالون ينتظرون وقفه من قيادات الخطوط والمسؤولين.