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لا تتجاهلها.. 3 علامات تحذيرية تشير إلى إصابتك بسرطان الأمعاء

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 نوفمبر 2022 - 8:06 صباحًا

يحدث سرطان الأمعاء عندما تنمو الخلايا المبطنة للأمعاء الغليظة أو القولون أو المستقيم بشكل غير طبيعي وخارجة عن السيطرة، كما يطلق عليه أحيانًا سرطان القولون أو المستقيم.

ويعد سرطان الأمعاء نادر الحدوث، إلا أنه يمكن أن ينتشر أيضًا إلى العظام، ويُعرف هذا باسم ورم خبيث في العظام، كما يحدث هذا عندما تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم الأصلي وتنتشر في العظام، وفق “Mayo Clinic”.

وحذر مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من 3 أحاسيس قد تشير إلى انتشار الورم، وتتضمن:

١- التعب.

٢- الشعور بالغثيان (الغثيان).

٣- العطش.

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وحول العلامات المبكرة لسرطان الأمعاء، تشمل:

١- تغيير مستمر في عادات التبرز.

٢- دم في البراز بدون أعراض أخرى للبواسير.

٣- آلام في البطن، عدم راحة أو انتفاخ متكرر.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 نوفمبر 2022 - 8:06 صباحًا
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