لا تتعلق بشيء سحري.. “الخضيري”: لم ينجح في “تخفيف الوزن” إلا هذه الطريقة

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إن كثيراً من الدراسات التي بدأت وتيرتها منذ سبعينيات القرن الماضي ومستمرة حتى الآن تشير إلى أنه لم ينجح في تخفيف الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي، وتصحيح العادات الغذائية الخاطئة، والمشي، والرياضة، والحمية.