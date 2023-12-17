لا تتعلق بشيء سحري.. “الخضيري”: لم ينجح في “تخفيف الوزن” إلا هذه الطريقة

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قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إن كثيراً من الدراسات التي بدأت وتيرتها منذ سبعينيات القرن الماضي ومستمرة حتى الآن تشير إلى أنه لم ينجح في تخفيف الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي، وتصحيح العادات الغذائية الخاطئة، والمشي، والرياضة، والحمية.
وأوضح “الخضيري”، عبر حسابه على منصة “إكس”، يقول: “أما التعلُّق بشيءٍ سحري ولمسة من أدوية التخسيس المزعجة الضارّة والحبوب والقص واللصق وأخيراً الإبر، فلا شيء منها يفيد طوال الوقت”.
وأضاف: هذه الوسائل “أغلبها إذا تركته رجع الوزن أشد من السابق وانفتحت الشهية أكثر من السابق، وبالطبع يستحيل الاستمرار على تلك الأدوية والصناعات”.
واختتم يقول: “غالباً منتجات تخفيف الوزن لا تعد آمنة ولا صحية وإذا تركتها رجعت السمنة أشد من أول”.