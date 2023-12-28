لتعزيز التجربة البصرية.. واتساب تطوّر واجهة جديدة لإصدار الويب

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تعمل منصة المراسلة الفورية “واتساب” على تطوير خدمتها لإصدار الويب، الذي يعمل عبر متصفح أجهزة الحاسوب.

يتميز الإصدار الجديد بواجهة مستحدثة تعتمد على إضافة لون جديد للوضع الليلي، بهدف تقليل إجهاد العين، وشريط جانبي معدّل يعزز الشكل الجمالي للواجهة، مستوحى من تصميم تطبيق سطح المكتب الحالي.

الشريط الجانبي الجديد يضم نفس الأزرار الموجودة في النسخة السابقة، ما يمنح الواجهة مظهرًا عصريًا، ويوحد تصميمها بين إصدار الويب وتطبيق سطح المكتب.

وتسعى واتساب إلى تقديم نظام ألوان جديد للوضع الليلي، بهدف تحسين التجربة البصرية، ويأتي هذا التحسين بفائدة خاصة أثناء استخدام “واتساب ويب” في ظروف إضاءة منخفضة.

ولا تقتصر تطويرات واتساب على هذه التحسينات فقط، حيث تعمل أيضًا على إضافة ميزات أخرى لإصدار الويب، من بينها إمكانية مشاركة الحالات مباشرةً عبر المتصفح، ما كان متاحًا سابقًا فقط عبر تطبيق الأجهزة المحمولة.