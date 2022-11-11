لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اكسبرو بالرياض

تعلن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وظائف شاغرة بهيئة كفاءة الإنفاق

وكشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابك التقديم.

المسمى الوظيفي:

مساعد إداري:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من المؤهلات العلمية: درجة الدبلوم أو البكالوريوس في المجالات الإدارية ذات الصلة.

الحد الأدنى من الخبرات: سنتان إلى 4 سنوت من الخبرة في الأعمال الإدارية خبرة في نفس المجال المهني والمجالات ذات الصلة.

مدير إدارة الدعم المركزي- رأس المال البشري والأكاديمية:

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى من المؤهلات العلمية: شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو نظم المعلومات أو المجالات ذات الصلة.

الحد الأدنى من الخبرات: خبرة عملية 8 سنواتفي نفس المجال المهني والمجالات ذات الصلة.

خبرة 3 سنوات في المجالات الإدارية والقيادية

خبرة في تحليل البيانات والاستراتيجيات ومتابعة الخطط وترتيب الأولويات أو المجالات ذات الصلة.

عن الهيئة:

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، هي هيئة حكومية سعودية تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).