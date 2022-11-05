لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة نوماك “NOMAC”| رابط التقديم والشروط

تعلن شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف شاغرة إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين.

وظائف شاغرة بشركة نوماك “NOMAC”

وكشفت شركة نوماك “NOMAC”، عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم على وظيفة إدارية أو هندسية الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسميات الوظيفية

موظف مشتريات (عقود) بجدة وجازان

فني الاجهزه والتحكم

سكرتير ومراقب وثائق – صويبة

فني كهربائي

مهندس الاداات والتحكم الشعيبة

رجل الإطفاء الشعيبة

مشرف الموارد البشرية والمشرف

وغيرها