“لجنة الأصول والمرافق” بوزارة الداخلية تعقد اجتماعها الأول

المناطق-واس

عقدت وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية ممثلة بلجنة الأصول والمرافق، اليوم، اجتماعها الأول، لمناقشة تطبيق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، ومنح الصلاحيات لرفع العقود التشغيلية عبر منصة “إكسبرو”، وذلك بمقر نادي منسوبي وزارة الداخلية في الرياض.

وناقشت اللجنة آلية العمل لتطبيق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق بوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وإمارات المناطق، لتحقيق الأهداف وتعزيز الممارسات المتعلقة برفع كفاءة وجودة الإنفاق في إدارة الأصول والمرافق، وبحث التحديات في عملية تطبيق الدليل وإيجاد الحلول لها.