“لجنة الاحتراف” تُصدر عدداً من القرارات بحق 6 من لاعبي الأخضر

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أصدرت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدداً من القرارات بحق 6 من لاعبي المنتخب.

وتم تغريم اللاعب سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه لمعسكر المنتخب الذي أقيم في أكتوبر، حيث قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام بقوله: “ما قلت لكم ما أبي أنضم”.

وتغريم اللاعب سلطان الغنام 200 ألف ريال، بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني، إعفاءه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023.

وإيقاف اللاعب نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل معسكر المنتخب وطلبه من إدارة المنتخب، إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإساءة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب.

وإيقاف اللاعبين محمد مران، خالد الغنام، علي هزازي، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب على الرغم من أن الفرصة لازالت قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر.