لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التايلندية تجتمع مع نظيرتها في مجلس الشيوخ التايلندي

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عقدتْ لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التايلندية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة، وبحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، اجتماعاً مع لجنة الصداقة البرلمانية التايلندية السعودية في مجلس الشيوخ بمملكة تايلند برئاسة براين جونتونج، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أكّد الجانبان أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند، وتقوية التعاون الثنائي بينهما في شتى المجالات، لاسيما ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية إلى جانب تفعيل الزيارات المتبادلة بين اللجنتين التي تسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما.

يذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة، والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية، والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزِّز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.