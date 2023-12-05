لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية في مجلس الشورى تلتقي نظيرتها في البرلمان الفرنسي

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عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية بمجلس الشورى في مقر المجلس بالرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، اجتماعاً مع رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية السعودية في البرلمان الفرنسي إميليا لكرافي والوفد المرافق لها.

واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وسبل تعزيز التعاون المشترك على صعيد العمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الفرنسي، وأهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين؛ بما يسهم في دعم أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

كما بحث أعضاء لجنتي الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى والبرلمان الفرنسي خلال الاجتماع مجمل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا.

حضر الاجتماع عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور وائل الإدريسي وعضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة السعودية الفرنسية.

مما يذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية إقليمياً ودولياً.