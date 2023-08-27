لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 11 متسابقًا

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استمعت لجنة تحكيم التصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ (43) اليوم إلى تلاوات (11) متسابقًا في الفترة الأولى، حيث بلغ إجمالي من تم استماعهم 26 متسابقًا يمثلون 26 دولة من مختلف دول العالم.

ومثّل المتسابقون صباح اليوم دول “لبنان، وتوغو، وتشاد، وإندونيسيا، والأردن، ومالي، وإيطاليا، ونيجيريا، والكونغو، واليمن، وسيراليون”, على أن تستأنف اللجنة أعمالها مساءً بالاستماع لتلاوات عدد من المتسابقين من دول مختلفة.

يذكر أن التصفيات النهائية للمسابقة انطلقت أمس، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حيث افتتحها معالي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والمقامة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة بمشاركة 166 متسابقًا يمثلون 117 دولة من مختلف دول العالم.