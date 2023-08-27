لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 21 متسابقًا في يومها الثاني

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واصلت لجنة التحكيم للتصفيات النهائية بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ43،التي تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد،جلسات الاستماع في يومها الثاني إلى الاستماع لتلاوات 21 متسابقًا في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة على فترتين صباحية ومسائية،حيث يشاركون في مختلف أفرع المسابقة ليصل مجموع من تم الاستماع لتلاواتهم إلى 36 متسابقًا.

واستمعت لجنة التحكيم اليوم الأحد لمتسابقين يمثلون دول “لبنان وتوغو وتشاد وإندونيسيا والأردن ومالي وإيطاليا ونيجيريا والكونغو واليمن وسيراليون البوسنة والهرسك وسلطنة عمان والعراق والسودان وتنزانيا وأذربيجان والفلبين والولايات المتحدة الأمريكية والكويت والهند.

فيما تستأنف اللجنة أعمالها غدًا في اليوم الثالث من التصفيات النهائية بالاستماع لتلاوات عدد من المتسابقين على فترتين صباحية ومسائية من مختلف دول العالم.