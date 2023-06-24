لجنة تحكيم مهرجان “جادة الإبل” في تبوك تعلن أسماء الفائزين في منافسات فئة “حيران بكار” و”حيران قعدان” للون الشعل وفي فئة الفحل المنتج للون المجاهيم

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أعلنت لجنة التحكيم النهائي في مهرجان “جادة الإبل” في تبوك نتائج منافسات فئة “حيران بكار” للون الشعل، ونتائج فئة “حيران قعدان” للون الشعل.

وجاءت في المركز الأول البكرة “وقايد غلابات الشعل” لمالكها الهيلم جهيمان السبيعي، وحلّت في المركز الثاني البكرة “رواعي” لمالكها خالد عزوز المطيري، وحصدت المركز الثالث البكرة “نجوم نيران” لمالكها سلطان بن محمد المغيري، ونالت المركز الرابع البكرة “غرور لاحقات” لمالكها بدر بن محمد الراشد.

وفي منافسات “حيران قعدان” للون الشعل، نال القعود “منصا النواميس” لمالكه شبيب محمد العجمي المركز الأول، كما حقق القعود “شعلان” لمالكه الأمير سلطان بن محمد بن مشعل بن عبدالعزيز المركز الثاني، وجاء القعود “دوخان الحشيشي” لمالكه بندر فهيد الرويس المركز الثالث، ونال القعود “برق غلابات الشعل” لمالكه الهيلم جهيمان السبيعي على المركز الرابع، وحصد القعود “شعال” لمالكه خلف دحيلان الشراري على المركز الخامس.

وفي منافسات فئة الفحل المنتج للون المجاهيم حقق المركز الأول المشارك سالم بن راشد المري بالفحل “فحل بنات وحيدان”، وجاء المشارك نادر ظافر الدوسري بالفحل “ظافر” بالمركز الثاني، ونال المشارك فهد محمد الدوسري بالفحل “هداجان” المركز الثالث.

وتستهدف مسابقة الفحل وإنتاجه تشجيع ملاك الإبل للحفاظ على سلالات الفحول المنتجة؛ نظراً لأهميتها لدى ملاك الإبل الذين يحرصون عليها من الناحية الاقتصادية والإنتاجية سواءً كان من “القعدان أو البكار”.