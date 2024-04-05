لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بنجران تنظم معرضًا تعريفيًا بحملة “تراحمنا له أثر”

المناطق_واس

نظمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة نجران، أمس، معرضًا تعريفيًا بحملة “تراحمنا له أثر”، بحضور رئيس للجنة بالمنطقة، الدكتور علي مسفر لسلوم، وذلك في مول نجران بارك.

وأوضح الدكتور لسلوم أن الحملة تسعى إلى حث أبناء المنطقة ودعوتهم للإسهام في دعم برامج وأنشطة اللجنة، عبر منصة “تراحم” أو للقيام بمهامها في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي والاجتماعي للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتغطية الاحتياجات الضرورية في مسار الرعاية الأساسية والعناية الأسرية وتنمية القدرات، وتقديم الدعم المادي والعيني وكذلك النفسي والتماس احتياجات أسر النزلاء وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي في هذا الوطن المبارك وأبناء المجتمع المعطاء.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل على توفير فرص العمل للسجناء بعد الإفراج عنهم، من خلال تقديم الدورات التدريبية والتعليمية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم، والتعاون مع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتوفير فرص العمل للسجناء المفرج عنهم، وذلك من خلال توجيههم إلى الوظائف المناسبة وتقديم الدعم اللازم لهم للاندماج بنجاح في سوق العمل، إضافة إلى الإسهام في تقديم الدعم المادي للراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة بعد الإفراج عنهم من خلال توفير قروض صغيرة ومنخفضة الفائدة، والاستشارات والتوجيهات اللازمة للسجناء المفرج عنهم لتأسيس مشاريعهم الخاصة، لتمكينهم من البدء في حياتهم من جديد وتحقيق الاستقلال المالي، وتحسين فرصهم في الحصول على وظيفة أو تأسيس مشروع ناجح بعد الإفراج عنهم بما يضمن إعادة اندماجهم في المجتمع بشكل إيجابي وتحقيق الاستدامة المالية لهم.

ويبرز المعرض أعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، وفق 3 مسارات هي: الرعاية، والعناية الأسرية، وتنمية القدرات، وتقدم 23 خدمة للمستفيدين من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.