لضمان نجاح رجيم الليمون.. أيهما أفضل الليمون الساخن أم البارد للتخسيس؟

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هل يعمل رجيم الليمون على التخلص من الكرش وإنقاص الوزن؟ نتعرف اليوم على تفاصيل النظام الغذائي، وحقيقة الادعاءات وراء ضرر هذا النظام.

يعتقد مؤيدو رجيم الليمون أنه من الأنظمة الغذائية الآمنة لإزالة السموم الضارة من الجسم وإذابة الدهون وبالتبعية إنقاص الوزن بفاعلية خلال أسبوعين. إلا أنه لا يوجد دليل واضح يدعم هذه الادعاءات. مقال اليوم يوضح كافة المعلومات حول هذا النظام، كيف يعمل على إنقاص الوزن، والحقيقة وراء وجود ضرر ناتج من اتباع تلك الحمية.

رجيم الليمون

تتشابه حمية الليمون بحد كبير مع رجيم البرتقال الحامضي. حيث يقوم رجيم الليمون على فكرة تناول عصير الليمون فقط -بدون أي عناصر غذائية أخرى- لمدة أسبوع أو أسبوعين بحد أقصى. حيث يهدف النظام الغذائي إلى إزالة السموم وتطهير الجسم والتخلص من الدهون المتراكمة. ومع ذلك، لا يوجد أساس علمي يثبت هذا الأمر.

فداخل السياق الطبي، يعد الكبد أحد أهم أنظمة الترشيح الأساسية في الجسم والذي يساعد على تكسير وإزالة السموم الضارة من الجسم. كما تقوم الكلى بتصفية وتنقية الدم أيضاً من خلال إزالة أي فضلات زائدة والتأكد من احتواء الجسم على كمية كافية من الماء.

رجيم الماء والليمون لخسارة 4 كيلو في اسبوع بدون رجيم

الاعتماد على نظام غذائي سائل قد يؤتي بنتائج مذهلة في إنقاص الوزن السريع، بشرط أن يدخل ضمن نظام غذائي صحي يعتمد على تقليل كمية الطعام التي يتناولها الفرد تدريجياً. مع التأكيد على عدم استبدال كافة الوجبات بمشروب الليمون، فهو من الأمور الضارة جداً على صحة الإنسان. وهذا ما سنركز عليه لاحقاً من خلال سرد فوائد وأضرار هذا النظام.

فإن تناول كوب من الماء الدافئ مضافاً إليه شرائح الليمون يعد من المشروبات التي تساعد على فقدان الوزن بشكل سهل وبسيط، دون اللجوء إلى حمية قاسية. حيث يساعد ذلك المشروب الدافئ في التخلص من الدهون المتراكمة خاصة في منطقة البطن والأرداف، ليدخل ضمن أنظمة رجيم لتخسيس البطن.

رجيم الليمون والكمون

هناك عدة طرق لتناول مشروب الماء والليمون بهدف إنقاص الوزن، من بينها مشروب الليمون والكمون للتخسيس. فمن المعروف أن الكمون يعد من العناصر الهامة للتنحيف، فهو يعمل على الحد من الشهية، حرق الدهون المتراكمة، وبالتالي فقدان الوزن. يمكنك تحضير مشروب الليمون والكمون من خلال الآتي:

يوضع كوب من الماء مضاف إليه بعض شرائح الليمون على النار لبضع دقائق إلى أن يغلي. يضاف ملعقة من الكمون، ويترك الخليط ليبرد. يتم تصفية الخليط وتناوله بعد ذلك.

الليمون للتنحيف الكرش

يقوم مشروب الليمون والعسل الدافئ، والذي يعتبر إحدى وصفات رجيم الماء والليمون، على التخلص من دهون البطن. حيث أثبتت بعض الدراسات أن تناول هذا المشروب على الريق يمكن أن يحقق أفضل نتائج في التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة الكرش. يمكنك تحضير هذا المشروب من خلال الآتي:

يوضع كوب من الماء مضاف إليه الليمون المعصور على النار لبضع دقائق إلى أن يغلي. يضاف ملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي.

ديتوكس الليمون والزنجبيل

الشكل الثالث لحمية ماء الليمون هو تناول مشروب ديتوكس الليمون والزنجبيل البارد على مدار اليوم، حيث يساعد هذا المشروب على إنقاص الوزن دون وقوع أي ضرر على أصحاب المعدة الحساسة. إليك أفضل طريقة لتحضير هذا المشروب:

في وعاء يحتوي على 2-3 لتر ماء فاتر، يضاف كوب من شرائح الليمون مع كوب من شرائح الزنجبيل. ينقع الخليط من المساء حتى الصباح. يتم تناول المشروب على مدار اليوم التالي، ويكرر هذا بشكل يومي.

عصير الليمون الساخن أم البارد

بعد أن استعرضنا الوصفات الثلاثة لرجيم الماء والليمون، وجدنا أن هناك طرقاً تعتمد على مشروب الليمون البارد، وهناك ما يعتمد على الساخن. أيهما أفضل وما هو رأي خبراء التغذية في ذلك؟

أكدت بعض الدراسات العلمية أنه لا فرق بين مشروب الليمون البارد أو الساخن من حيث القيمة الغذائية، إلا أن عصير الليمون البارد قد يفوق على نظيره الدافئ في بعض الأمور. فقد أوضح دكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أن الماء البارد يحافظ على نسبة البوتاسيوم الموجودة في الليمون.

موضحاً أن تسخين الليمون قد يفقده نسبة كبيرة من تركيز فيتامين سي الذي يحتاجه الجسم، وبالتالي يتحول هذا المشروب الدافئ إلى عصير لا قيمة صحية له.

نصائح لتطبيق دايت الماء والليمون

سواء كنت تفضل عصير الليمون البارد أو الساخن، فهناك بعض النصائح والإرشادات الواجب اتباعها من أجل الاستفادة من رجيم الليمون، من أهمها:

أول وأهم نصيحة هو الالتزام بنظام غذائي متوازن يومياً، مع الابتعاد عن الأكلات الدسمة وعدم الإفراط في تناول السكريات والنشويات. بالإضافة إلى ذلك، يجب إدراج الأطعمة الغنية بالبروتينات داخل النظام الغذائي.

تقسيم النظام إلى وجبات ثلاثة رئيسية، على أن تكون الوجبة الواحدة صغيرة وذلك لتسهيل عملية الجهاز الهضمي وزيادة معدلات الحرق.

يفضل تناول مشروب الماء والليمون والكمون على الريق، ثم يتم تناول وجبة الإفطار بعد نصف ساعة على الأقل.

وجبة العشاء يجب أن تكون قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

الالتزام بتناول 2-3 لتر ماء يومياً من أجل الحفاظ على ترطيب الجسم.

ينصح بممارسة الرياضية، بواقع نصف ساعة مشي يومياً.

أخذ قسط كافِ من النوم لراحة الجسم ومساعدة أنظمة الجسم على العمل بكفاءة.

كم سعرة حرارية يحرق الليمون

من الجيد معرفة السعرات الحرارية داخل حبة الليمون من أجل إدراك آلية إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم داخل رجيم الليمون. حيث تحتوي الحبة المتوسطة على 6-7 سعرات حرارية فقط، أي أن كوب واحد من عصير الليمون يحتوي على 10-11 سعراً حرارياً. إذن، ما هي الكمية المسموح بها لتناول الليمون داخل الحمية الغذائية؟

كمية الليمون المسموح بها يوميا

تعتمد كمية الليمون المسموح بها يومياً على الحالة الصحية للفرد. حيث يسمح للإنسان الطبيعي الذي لا يعاني من أي أمراض بتناول 1-2 كوب من عصير الليمون خلال 24 ساعة. وكما أن كل حالة مختلفة عن غيرها، يصبح من الضروري استشارة طبيب متخصص أو أخصائي تغذية في ذلك.

فوائد الماء والليمون

وفقاً لخبراء التغذية، هناك فوائد عديدة للماء والليمون يستفاد بها جسم الإنسان والتي من بينها:

الليمون مصدر غني بالألياف وفيتامين سي والمعادن المفيدة للجسم مثل البوتاسيوم وحمض الستريك وفيتامين ب.

وجود عنصر البوتاسيوم داخل الليمون يساعد على التحكم في ارتفاع ضغط الدم، كما أنه عنصر هام لتجديد العناصر الغذائية المفقودة لترطيب الجسم.

يتمتع الليمون بخصائص مضادة للأكسدة، والتي من شأنها تعزيز الصحة العامة للجسم وتحسين صحة القلب، ومنع تطور أنواع عديدة من السرطانات.

أما عن ماء الليمون، فهو يحتوي على مادة البكتين التي تساعد على سد الشهية وتقليل الرغبة في تناول الطعام.

يحتوي ماء الليمون على مركبات الفلافونويد التي تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي، وبالتبعية تسهيل عملية إنقاص الوزن.

كما يمكن لماء الليمون تقليل الالتهابات وطرد السموم من الجسم.

فوائد الليمون للرجيم قبل النوم

كما أوضحنا سابقاً، فإنه يفضل تناول مشروب الليمون الساخن مع الكمون على الريق، قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة على الأقل. إلا أن هناك رأياً آخر يوضح إمكانية الاستفادة من فوائد الماء والليمون قبل اليوم لتنحيف الجسم، خاصة منطقة البطن والأرداف. كل هذا مع اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

وتكمن فوائد الليمون قبل النوم فيما يلي:

احتوائه على سعرات حرارية منخفضة، ورغم ذلك إلا أنه يعطي شعوراً بالامتلاء والشبع ويحافظ على ترطيب الجسم.

يعزز عملية التمثيل الغذائي وإدارة مشاكل الجهاز الهضمي، حيث يعمل المشروب على إزالة بعض السموم غير المرغوبة من الجسم.

تزداد الفوائد الصحية للمشروب عند إضافة الملح الأسود، مما يعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

محمل بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية لمساعدة أنظمة الجسم على العمل بشكل صحي.

أضرار الماء والليمون على الريق

يمكن أن يتسبب عصير الليمون في وقوع أضرار على صحة الإنسان، إذا تم تناولها بكميات كبيرة وبشكل يومي. إليك بعض الآثار السلبية الناتجة عن شرب الليمون بشكل مفرط:

تآكل جدار المعدة وظهور القُرح التي تعتبر أحد أسباب ارتجاع المريء.

لكونه من فصيلة الحمضيات، فهو يتسبب في تآكل طبقة مينا الأسنان. لذلك تنصح الأطباء بعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد شرب عصير الليمون.

تفاقم بعض الأمراض الشائعة مثل: مرض الجزر المعدي المريئي والارتجاع الحمضي.

منع امتصاص الحديد من الجسم، وبالتالي الإصابة بفقر الدم.

متى يكون الليمون مضر للصحة؟

مما سبق، نستنتج أن تناول كميات كبيرة من الليمون يعتبر أكبر ضرر لصحة الإنسان. فكما أن له ضرراً على الأسنان وجدار المعدة، فهناك أضرار أخرى متمثلة في:

الإفراط في تناول الليمون يتسبب في إذابة الدهون الصحية حول الكبد، مما يؤدي إلى ظهور مشاكل في وظائف الكبد.

احتوائه على فيتامين ج يزيد من مستويات الحديد في الدم، مما يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

يؤدي قشر الليمون إلى تكوين الحصوات داخل الكلى، نظراً لاحتوائه على الأوكسالات التي تتحول إلى بلورات داخل الجسم.

أضرار رجيم الليمون للتنحيف في اسبوع

ينصح أغلب خبراء التغذية بعدم اللجوء إلى إنقاص الوزن السريع لما فيه من أضرار جسيمة على صحة الإنسان. فبجانب قدرة رجيم الليمون على التخسيس، إلا أن الاعتماد على دايت الليمون القاسي يتسبب في حدوث العديد من الأضرار من أهمها قرحة المعدة نتيجة الإفراط في تناوله وعدم الاعتماد على العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الجسم.

الفئات الممنوعة من الليمون

بعد أن تعرفنا على أضرار الليمون على الصحة، نستطيع أن ندرك من هم الممنوعين عن تناول الليمون كما يلي:

الأمهات الحوامل والمرضعات.

مرضى ارتجاع المريء والأشخاص التي تعاني من قرحة المعدة.

الأشخاص الذين يعانون من خفض ضغط الدم.

المصابون بفقر الدم.

الأطفال الذين يعانون من التبول اللاإرادي.

مرضى الكبد والكلى.

هل الليمون يزيد الوزن؟

لا يؤدي الليمون إلى حرق الدهون بشكل مباشر، إلا أنه عنصر مساعد في عملية إذابة الدهون المتراكمة. حيث يحتوي الليمون على الفيتامينات والمواد الطبيعية ذات التأثير الجيد على تسريع عملية التمثيل الغذائي مما يجعله من المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن -كما أوضحنا سابقاً.

أخيراً، قد لا يكون رجيم الليمون القاسي من الطرق الصحية لإنقاص الوزن، إلا أنه يصبح من الأنظمة الغذائية الجيدة إذا تم إدراج مشروب الماء والليمون إلى حمية غذائية صحية. وبهذا نستطيع الاستفادة من فوائد الليمون في حرق الدهون داخل نظام غذائي متوازن.