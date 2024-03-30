لفت الأنظار أثناء تأديته لمناسك العمرة.. ظهور رجل فارع الطول في الحرم المكي

تداول رواد ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لشخص فارع الطول يؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي برمضان 2024 الأمر الذي أثار تفاعلا.

حيث لفت انتباه جميع الموجودين بطوله الفارع الذي ناهز 2.5 متر.

وبحسب بعض المعلومات المتداولة، فإن هذا الرجل يعد من الأطول في العالم، ولم تحدد جنسيته بعد.

وأثار هذا الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، فضول العديد من المعتمرين الذين تجمعوا حوله.