للمرة الثالثة في تاريخه.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 يدخل موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بصفته أكبر مسابقة للصقور في العالم بمشاركة 2654 صقراً

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سجل مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، رقماً قياسياً جديداً ليدخل موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية للمرة الثالثة في تاريخه؛ بصفته أكبر مسابقة للصقور في العالم، بمشاركة بلغت 2654 صقراً، وذلك في إطار اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها المتواصل للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة.

وحقق المهرجان؛ الذي نظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) في الفترة من 28 نوفمبر الماضي حتى 14 ديسمبر الجاري، رقماً قياسياً جديداً في (غينيس)، مكرراً هذا الإنجاز الذي حققه المهرجان في عامه الأول بـ1723 صقراً، وكذلك في عامه الثاني من سنة 2019 خلال مشاركة 2350 صقراً.

وشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، نخبة من الصقّارين في المملكة ودول الخليج والعالم، تنافسوا خلال 17 يوماً على جوائز المهرجان؛ التي تجاوزت 33.6 مليون ريال لمسابقتي المزاين والملواح.

ويسعى النادي إلى تطوير مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وخلال هذا العام تم استحداث عدد من الأشواط في مسابقة الملواح، وتتويج عدد أكبر من الفائزين في أشواطه، وزيادة مستوى التنافس بين الصقَّارين، ورفع قيمة الجوائز في النسخة الحالية؛ وذلك بهدف تعزيز حضور المهرجان كونه أكبر تجمُّع للصقور حول العالم، ورفع الوعي البيئي، وحماية الحياة الفطرية، إضافة إلى دعم الصقارين المحليين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم واستمرارية الهواية واستدامتها.

وفي إطار مواصلة تعزيز موروث الصقّارة العريق في المملكة، يستعد نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لتنظيم النسخة الأولى من كأس العُلا للصقور 2023، خلال الفترة من 28 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل في محافظة العلا، بجوائز تصل قيمتها إلى 60 مليون ريال في مسابقتي الملواح والمزاين؛ بصفتها أكبر جوائز مالية على الإطلاق في تاريخ مسابقات الصقّور في العالم.