لماذا أصدرت كتاب “تاريخ العبيد في الخليج”؟.. هشام العوضي يُجيب (فيديو)

كشف الدكتور هشام العوضي، أستاذ التاريخ، أسباب تأليفه كتاب “تاريخ العبيد في الخليج”، والذي اعتمد في تأليفه على الوثائق البريطانية.

وقال العوضي، خلال ظهوره ببرنامج الليوان الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر شاشة روتانا خليجية: “إنني دائم الاهتمام بذلك الموضوع، ولدى اطلاع جيد في الوثائق البريطانية، التي تكررت فيها كلمة العبيد وخططت لجمع تلك الشهادات في كتاب”.

وأضاف: “كان دافعي الرئيسي في ذلك هو رغبتي الدائمة في عدم تكرار نفسي، وأن أصدر كتابا بموضوع جديد بشأن تاريخ المنطقة، كما أنني تعاملت باحترافية في تناول المنطقة ذلك من أجل رفع الوعي بالتاريخ”.

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