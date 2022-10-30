لماذا الموظفات الأجنبيات يحصلن على امتيازات خاصة دون السعوديات؟.. مختص في أنظمة العمل يرد (فيديو)

رد نواف العايد، المتخصص في أنظمة العمل، على سؤال لماذا نرى بعض امتيازات خاصة للموظفات الأجنبيات لا تتمتع بها السعوديات؟

قال نواف العايد في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج ياهلا، الذي يُعرض عبر برنامج روتانا خليجية، نظام العمل لا يفرق بين سعودي وأجنبي أو ذكر أو انثى، والتذاكر تكون حسب الاتفاق بينهم في العقد.

وأشار، أن صاحب العمل يكون متفق معه أن يعطيه تذكرة ذهاب أو عودة إلى بلد معين إذا وافق صاحب العمل فهو من ضمن الاتفاق، والموضوع هو تقديم بعض الجماليات إلى العقد، من أجل جذب الموظف إلى العمل.

وأضاف: “في حالة قام صاحب العمل بعمل خروج نهائي من المملكة يجب أن يوفر له تذكرة ذهاب إلى وطنه، في هذه الحالة هو ملزم بذلك”.