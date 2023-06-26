لماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم؟.. عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة يوضح (فيديو)

قال الأستاذ الدكتور “علي الشبل” عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة، إن اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة هو أول أيام الحج الفعلية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الركن الخامس”، أن سبب تسمية هذا اليوم باسم يوم التروية، هو أن الحجاج كانوا ينقلون معهم الماء في هذا اليوم استعدادا ليوم عرفة، حيث إنه لا يوجد ماء في هذا المكان في ذلك الزمان.

وأكد أن هذا اليوم فضله عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتحللوا من إحرامهم في هذا اليوم، مشيراً إلى أن مجيء ضيوف الرحمن إلى مشعر منى في اليوم الثامن من السنن والمستحبات لا من الفروض والواجبات.