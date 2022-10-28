لماذا يحدث تنميل أصابع اليدين.. الأسباب والعلاج

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تنميل الأطراف، هي ظاهرة تسبب فقدان الشعور في الأطراف، أو الشعور بوخز خفيف، يشبه زحف الحشرات الصغيرة على الجلد.

نقص فيتامين ب 12

يحدث تنميل الأطراف، وبالأخص اليدين والأصابع، غالبا، بسبب نقص فيتامين ب 12، الذي يعتبر عنصرا رئيسا، يدعم تكوين خلايا الدم الحمراء، ونظام عصبي سليم.

أسباب أخرى لتنميل اليدين

ذكرت مواقع متخصصة أن هناك عدة أسباب لحدوث ظاهرة تنميل الأصابع، أبزها هي:

مشكلات الحبل الشوكي والدماغ

الأمراض المؤثرة على الأعصاب الطرفية مثل السكري

تلف أو ضغط على الأعصاب المغذية لليدين

السكتات الدماغية أو الأورام.

وفي حالة حدوث أي من هذه الأشياء -لا قدر الله- ينصح بالتوجه فورا إلى الطبيب المختص.

طرق تعويض فيتامين ب 12 في الجسم

يمكن علاج نقص فيتامين ب 12 عن طريق حقن المريض أو المكملات الغذائية، بالاضافة أن يمكن للمريض أن يجدها في مصادر الغذاء طبيعية وخصوصاً الخضروات الخضراء الورقية، واللحم البقري، والسردين وسمك السلمون والتونة، والبيض، والألبان.

أعراض أخرى لنقص فيتامين ب12