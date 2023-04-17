لماذا يختلف شكل القائد الديني من بلد إلى بلد؟.. عبدالله آل ربح يُجيب (فيديو)

شرح الدكتور عبدالله آل ربح، أستاذ علم الاجتماع الديني والنظرية الاجتماعية بجامعة جراند فالي، أسباب اختلاف شكل القائد الديني من بلد إلى بلد.

وقال آل ربح آل ربح، خلال ظهوره في برنامج “الليوان” الذي يقدمه عبدالله المديفر عبر شاشة قناة روتانا خليجية: “الدين يوصف كإحدى المؤسسات الاجتماعية التي تتضمن الأسرة، و التعليم الدولة، الاقتصاد، فالدين واحد منها ولا يمكن فصل الدين عن باقي الأشياء”.

وأضاف: “رجل الدين ببعض الطوائف غير الإسلامية يتدخل في السياسية، وبالتالي الســياق السياسي والاجتماعي في البلد يفرض على رجال الدين أن يتدخلوا في السياسية، وفي المقابل مشايخ المسلمين الذين يعيشون في الغرب لا أحد منهم يتكلم في السياسة”.

وأكمل: “التدخل في السياسية لرجل الدين مضيعة وقت، مضيفًا: أنت ممكن تساهم في تعبئة الرأي العام، بمعنى تدعو العامة لدعم حزب سياسي مثلًا سواء الجمهوري أو الديمقراطــي، أو غيرهما، بينما تقلل حضورك في المسجد”، مُشيرًا، أن السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي يؤثر على رجل الدين.

اقرأ ايضًا