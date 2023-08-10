لماذا يسعى الجيش الهندي لامتلاك المئات من مسيرة ALS-50؟.. إليك التفاصيل

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، أوضحت فيه أسباب سعي الجيش الهندي لامتلاك مسيرة ALS-50.

وذكرت أن المسيرة تنقض على الهدف، وتصيبه بدائرة خطا أقل من مترين، ما يجعلها مناسبة لتوجيه ضربات دقيقة، كما يمكن إطلاقها من منصاب برية وبحرية، بمدى يصل حتى 50 كم.

وبينت أنه يمكن تزويدها برأس حربي يزن حتى 6 كجم، حيث يتم استخدامها في مهام متعددة، منها استهداف المدنيين، وتدمير الدبابات والمدرعات، كما أنها تستخدم كاميرا حرارية تمكنها من إصابة الهدف بدقة.

وأفادت بأن هذه المسيرة يمكن أن تحلق في ظل ظروف مناخية صعبة، تتراوح ما بين 30 درجة تحت الصفر، و 50 درجة فوقه، مؤكدة أن هذه الإمكانات جعلت الجيش الهندي يسعى للحصول على العشرات منها.