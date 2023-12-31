لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. مصر تقرّر منع سفر القصّر دون 18 عاماً خارج البلاد دون ذويهم

وأرسلت السلطات القرار السابق إلى الشركة القابضة لمصر للطيران، وباقي الجهات المعنية لتنفيذ القرار المسبق اعتبارًا من 1 يناير 2024، على أنه لن يتم السماح للقصّر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم.