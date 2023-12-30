لوريس يقرر مصيره بعد غياب 8 أشهر

وانضم الحارس الدولي السابق إلى توتنهام عام 2012 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، وكان يفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2024.

وسيكرم نادي شمال لندن حارسه الذي حمل شارة القيادة 8 سنوات، الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع “الديوك”، في المباراة أمام ضيفه بورنموث الأحد، ضمن المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.