ليديا كو وأناناروكارن يتصدران منافسات اليوم الأول من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف

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تصدرت كل من النيوزيلندية ليديا كو والتايلاندية أناناروكارن ترتيب منافسات اليوم الأول من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تأتي تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات.

وتمكنت كو وأناناروكارن من تحقيق المركز الأول بعد نجاحهما في تسجيل 8 ضربات تحت المعدل، وبفارق ضربة واحدة أمام التايلاندية أثايا ثيتيكول والكورية الجنوبية جونغ مين هونغ والهندية أديتي أشوك، اللاتي يشاركن الوصافة، في حين حلّت الكورية الجنوبية هيجيونغ ليم والمكسيكية جابي لوبيز في المركز الثالث بنتيجة 6 ضربات تحت المعدل.

وتستكمل غداً منافسات البطولة في يومها الثاني، حيث تتنافس اللاعبات على لقب البطولة ومجموع جوائز يبلغ 5 ملايين دولار.