ليفاندوفسكي يقود التشكيل الأساسي لبرشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن تشكيلة فريقه لمواجهة غريمة ريال مدريد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 26 من الـــدوري الإسباني “الليجا”.

تشكيل برشلونة الأساسي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، كوندي، كريستنسين، بالدي.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، روبرتو.

خط الهجوم: جافي، ليفاندوفسكي، رافينيا.

موقعهم في جدول الترتيب

ويأتي نادي برشلونة في المركز الأول في جدول ترتيب الليجا وذلك برصــيد 65 نقــطة، بعد خوض 26 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 21 مواجهة وتعادل في مناسبتبن وهزم في مثلهم حتى الآن.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب، وذلك برصيد 56 نقطة، تمــــــكن من جمعهم في 25 مباراة، فحقق الفوز في 17مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وهُزم في 3 مناسبات حتى الآن في البطولة المحلية.

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