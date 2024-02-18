ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على سيلتا فيجو في الدقائق الأخيرة بالليجا

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حقق برشلونة فوزا في الدقائق الأخيرة على مضيفه سيلتا فيجو 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يدرك إياجو أسباس التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبرشلونة من ضربة جزاء.