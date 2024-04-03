ليفاندوفسكي ينجو من فخ الإيقاف عن الكلاسيكو

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أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني قرارها النهائي بخصوص عقوبة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بعد حصوله على إنذار في مباراة فريقه الماضية أمام لاس بالماس.

وأوضحت التقارير أن الحكم بوسكيتس فيرير لم يذكر في تقرير المباراة أي نية من اللاعب لتعمد الحصول على هذه البطاقة، واكتفى بالإشارة إلى أنه حصل عليها “لتعطيل اللعب”.

وبناء عليه قررت لجنة المسابقات تطبيق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على المهاجم البولندي.

ومن المقرر أن يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم 21 أبريل الحالي في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، في لقاء كلاسيكو سيلعب دورا حاسما في الصراع على لقب الليجا هذا الموسم.