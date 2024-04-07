ليفربول في مهمة صعبة أمام مانشستر يونايتد لاستعادة صدارة البريميرليج

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يستضيف نادي مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، في المباراة التي تقام على ملعب “أولد ترافورد”، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر آرسنال بعد الفوز على برايتون، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

ويدخل ليفربول هذه المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي في ظل الصراع الشرس مع مانشستر سيتي وآرسنال.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل استعادة صدارة جدول البريميرليج بعد أن اقتنصها آرسنال بعد الفوز على برايتون بنتيجة 3-0.

في المقابل يأمل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره تعثره في آخر جولتين بالتعادل مع برينتفورد ثم الخسارة أمام تشيلسي في الجولة الماضية.

وانتهت مباراة الدور الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتد هذا الموسم بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد”.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول مساء اليوم الأحد، وسوف تنطلق في الرابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وليفربول عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، قناة «beIN Sports HD 1».