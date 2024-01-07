ليفربول يتأهل لدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب أرسنال

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تأهل فريق ليفربول إلى دور الـ 32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تخطيه عقبة نظيره أرسنال مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

وحقق فريق ليفربول فوزً ثمينًا بهدفين دون رد على نظيره أرسنال، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدين فريق ليفربول بالفضل للاعبه الكولومبي لويس دياز، بعد تسجيله هدفين في مباراة أرسنال مساء اليوم الأحد.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح مهاجم ليفربول، بسبب استدعائه لمعسكر منتخب مصر قبل نهائيات أمم إفريقيا 2023.