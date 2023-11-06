ليفربول يحدد بديل محمد صلاح حال انتقاله لاتحاد جدة

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كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، عن ضم ليفربول لنجما جديدا للقائمة المرشحة لتعويض الرحيل المحتمل لمحمد صلاح، حال انتقاله للدوري السعودي والموافقة على عرض اتحاد جدة في الانتقالات الشتوية

يتواجد محمد صلاح على رادار اتحاد جدة السعودي منذ الانتقالات الصيفية الماضية، وتشير التقارير إلى إمكانية رحيله في الانتقالات الشتوية في ظل سعي العميد للظفر بهداف الدوري الإنجليزي في 3 نسخ سابقة

ينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، وبالتالي فإن الصيف المقبل هو الفرصة الأخيرة لبيع الدولي المصري بمبلغ جيد

ووفقًا لشبكة “ESPN” العالمية، يهتم ليفربول بضم الألماني فلوريان فيرتز، جناح باير ليفركوزن، صاحب ال 20 عاما، والذي تبلغ قيمته السوقية 80 مليون جنيه إسترليني

أشارت الشبكة إلى أن الصفقة لن تكون سهلة بالنسبة لليفربول، خاصة في ظل اهتمام أكثر من ناد بضم اللاعب مثل مانشستر سيتي، بايرن ميونخ وتشيلسي

ويعيش فيرتز حالة من التألق ويقدم مستوى مميزا مع ليفركوزن هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 9 آخرين